Oudjaarsnacht in provincie Zeeland relatief rustig verlopen

Midden-Zeeland Woningen in Kattendijke zonder gas door vuurwerk De bewoners van twintig woningen in de Dorpsstraat in Kattendijke hebben nieuwjaarsnacht in de kou moeten doorbrengen. De huizen werden zondagavond uit voorzorg afgesloten omdat een gasleiding was gesprongen als gevolg van vuurwerk dat in een rioolput was gegooid. update: 05:59