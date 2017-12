Personeel Emergis stuurt brandbrief na terugkeer gewelddadige patiënt

Medewerkers van de afdeling High Intensieve Care schrijven in een brandbrief aan de directie dat ze zich op de werkvloer onveilig voelen. Dat bevestigt de woordvoerder van Emergis aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Dit komt doordat er nu gewerkt wordt met de angst dat de patiënt weer toe zou kunnen slaan. Om die reden willen ze dat de patiënt onmiddellijk weer wordt overgeplaatst.

In de brief, die in bezit is van het AD, staat dat meerdere medewerkers slachtoffer geworden zijn van "zeer fors en gericht geweld". Volgens het personeel gaat het om een patiënt die zeer berekenend is en haar kansen afwacht. Bij een aanval zou ze ervoor zorgen dat er niet gepiept kan worden, waarna ze ongestoord het personeel probeert te wurgen en trappen.

Incidenten

De patiënt is eerder naar aanleiding van een aantal 'extreme geweldsincidenten met blijvend letsel tot gevolg' overgeplaatst naar de Kliniek Intensieve Behandeling in Eindhoven, waar ze sinds maart verbleef. Toch is de patiënt sinds dinsdag weer terug in Kloetinge.

Sinds haar terugkeer is er onrust bij het personeel. De woordvoerder van Emergis laat weten dat ze wel extra maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat medewerkers zich veilig voelen. De organisatie heeft extra personeel ingezet, zodat er voldoende toezicht is bij de patiënt.

Emergis is verplicht om de agressieve patiënt op te nemen. "Wat dat betreft hebben we geen keus, maar als onze instelling niet geschikt zou zijn, dan gaan we kijken of de patiënt alsnog overgeplaatst kan worden naar een tbs-instelling."