Midden-Zeeland Drie Zeeuwse oliebollen in top 75 aangepaste oliebollentest AD In de top 75 van oliebollen die als beste uit de jaarlijkse test van het AD gekomen zijn, worden drie bollen uit Zeeland genoemd. Het gaat om Bliek Meesterbakkers in Middelburg, Gijs en Mien in Goes en Welkoop in Tholen.