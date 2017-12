Gemeente Middelburg wijst Vlasmarkt opnieuw aan als vuurwerkvrije zone

Midden-Zeeland Zeeuwse mannen betrapt met 27 illegale kreeften in kofferbak Tijdens een controle in Noord-Beveland (Zeeland) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) twee mannen betrapt die kreeften hadden opgevist uit de Oosterschelde. De NVWA vond 27 kreeften in de kofferbak van de auto van een duiker en zijn handlanger.