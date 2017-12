Volgend jaar geen Colours by the Sea in Vlissingen

Organisator Anthony van den Berg zaterdag alles rustig te willen laten bezinken. "De kosten op het gebied van beveiliging, gezondheid, verzekeringen die met de organisatie gepaard zijn enorm."

Als het evenement verder wil moet het worden geprofessionaliseerd, maar de middelen die daarvoor nodig zijn, zijn er niet.

Veel sponsoren helpen mee in natura, maar op geld hoeft Van den Berg niet te rekenen. "Er is bijzonder weinig draagvlak vanuit de ondernemers in Vlissingen en dat gaat ook steeds meer tegenstaan. Zonder dat we de ondernemers tekort willen doen die ons wel al jaren ondersteunen."

Uithoek

Een echte hoofdsponsor heeft het evenement ook nooit kunnen vinden. "Zeeland is dan toch te veel een uithoek merkten wij als we in contact stonden met bijvoorbeeld grote sportmerken." De rek is er op financieel gebied uit, zegt Van den Berg.

"De verantwoordelijkheid die zodoende op je schouders drukt als vrijwilligersorganisatie hebben ervoor gezorgd dat we pas op de plaats moeten maken."

Voor hem is het na het jaartje rust erop of eronder. Volgend jaar beslist hij of Colours by the Sea de slag maakt of dat hij de stekker eruit trekt.