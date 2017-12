Provincie: 'Zeeuwse arbeidsmarkt trekt aan'

Dat blijkt uit de cijfers van de Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ), meldt de provincie donderdag.

"Van mei 2016 tot mei 2017 is er een toename van bijna 2.600 banen in Zeeland. Dat is een groei van 1,5 procent. Het totaal aantal banen bedraagt 180.000."

Volgens de provincie is het voor het eerst in jaren dat het aantal banen in Zeeland weer groeit. "In de gemeenten Vlissingen (4,5 procent) en Reimerswaal (3,6 procent) is de groei relatief het grootst."

Sectoren

In de sectoren productie, distributie en handel van elektriciteit (-200) en de gezondheids- en welzijnszorg (-400) is het aantal banen het meest afgenomen, aldus Zeeland.

"In de bouwnijverheid (+400), groot- en detailhandel (+800), industrie (+200), advisering onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (+400), overige zakelijke dienstverlening (+600) en onderwijs (+200) is de banenstijging het grootst."



Er zijn in deze periode 3.670 bedrijven opgericht en 2.276 bedrijven opgeheven.

Groei

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde economie van de provincie Zeeland stelt dat de verbeteringen op de arbeidsmarkt steeds zichtbaarder worden. "De opgave voor de komende jaren is zorgen voor voldoende arbeidskrachten. Daarin zetten we stappen met alle partijen. Versterking van de economische structuur in Zeeland blijft nodig."

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs in Zeeland hebben de handen ineens geslagen voor een duurzame economische groei in Zeeland.

Samenwerking

De Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) bestaat sinds 1988 en is een samenwerkingsverband tussen de provincie en Zeeuwse gemeenten. Jaarlijks wordt de werkgelegenheid in Zeeland geïnventariseerd.

De gegevens zijn te raadplegen via de databank van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.