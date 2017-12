Politie ruimt hennepkwekerijen in Stavenisse, Sint-Maartensdijk en Steenbergen

In totaal werden er acht hennepkwekerijen met in totaal 1489 planten geruimd. Er werden vijf verdachten aangehouden. Op twee auto’s werd beslag gelegd.

De politie laat weten dat onder andere een kwekerij is geruimd aan de Graaf van Loonstraat in Stavenisse. Hier werden 327 planten geruimd en één verdachte aangehouden. "In Sint Maartensdijk was het ook prijs. Aan de Wilhelminastraat werden in een pand 82 planten in beslag genomen", aldus de politie.

Ook in Steenbergen had de politie een voltreffer. Op een adres aan de Nicolaas Peckstraat in Steenbergen stonden 384 planten. Op alle drie de locaties was sprake van stroomdiefstal.