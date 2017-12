Gemeente Kapelle trekt dertien miljoen uit voor nieuw sportcentrum

Het centrum moet Sportcentrum Groene Woud vervangen, meldt Omroep Zeeland.

Het is nog niet zeker hoe de inrichting van het complex eruit gaan zien, hierover wordt later een besluit genomen. Het centrum is naar verwachting in 2021 klaar.

Het huidige zwembad heeft een wedstrijdbassin met vijf banen en een ondiep instructiebad.

Nieuw plan

De Kapelse gemeenteraad besprak begin november het collegevoorstel voor een nieuw zwembad met een wedstrijdbassin van zes banen en een beweegbare bodem, waardoor alle doelgroepen het bassin kunnen gebruiken.

Het nieuwe plan voldoet volgens het college van burgemeester en wethouders aan de vraag en biedt zelfs nog ruimte voor een groei in bezoekersaantal. Het voorstel is volgens wethouder Jon Herselman in samenspraak met verschillende partijen tot stand gekomen en vervult de wensen van gebruikers van de sporthal.