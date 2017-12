Website Goesweb binnenkort op de schop

De website voldoet al een tijdje niet meer aan de behoeften. De techniek is verouderd, op mobiele telefoons is hij niet goed te zien en hij biedt onvoldoende mogelijkheden voor de gebruikers.

Vorig jaar kwam de gemeente Goes met het idee om een website te maken waarop initiatieven, activiteiten en projecten rondom burgerparticipatie staan gebundeld.

"Om te voorkomen dat er weer een nieuwe website komt hebben we gekeken naar het huidige Goesweb", zegt het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad.

Initiatieven

De nieuwe website moet een plaats zijn waar inwoners activiteiten, initiatieven en zaken kunnen vinden over Goes, die niet per se gelinkt zijn aan de gemeente. "Het hoofddoel is om mensen te informeren over wat er speelt in de kernen en wijken, zodat bewoners zich verbonden voelen met hun kern of wijk."

De gemeente hoopt dat er op de site ook ruimte is voor een sociale kaart, waar inwoners informatie kunnen vinden over wonen, zorg en welzijn, kinderen en jeugd en werk inkomen. Daarnaast kan misschien de site Goes na schooltijd, met buitenschoolse activiteiten, op termijn aanhaken.

Kosten

De site moet herkenbaar zijn als een Goes' platform, maar tegelijkertijd moeten de dorpen en buurten hun identiteit naar voren kunnen brengen. Dat vraagt om maatwerk. Het college wil dat mogelijk maken.

De kosten zijn ongeveer 16.000 euro.