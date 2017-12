Gestopte Hoogerland toch opnieuw verkiesbaar gemeenteraad Goes

Dat zegt de oud-wethouder in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker van Omroep Zeeland.

Alhoewel Hoogerland weer op de lijst staat, schat hij zijn kansen niet hoog in om daadwerkelijk terug te keren in de gemeenteraad. Tegen de regionale omroep zegt hij dat plaats zeven geen perspectief is voor een toekomst als raadslid.

Op dit moment heeft de partij twee zetels in de raad.

Verwachtingen

Toch heeft Hoogerland besloten om op de lijst te staan, iets wat hij een bewuste keuze noemt van zichzelf en de partij. Volgens de oud-wethouder staan er mensen met weinig ervaring op de lijst en het voor de herkenbaarheid goed om een oude vertrouwde naam op de lijst te zien.

Hoogerland hoopt dat zijn Partij voor Goes na de verkiezingen drie zetels in de raad heeft. De oprichter van de partij wil voornamelijk achter de schermen actief blijven als fractie-ondersteuner.

Loopbaan

Hoogerland stopte vorig jaar als raadslid. Hij had toen 33 jaar in de politiek gewerkt. Hoogerland begon in 1983 als raadslid bij de PvdA, waar hij van 1990 tot 1992 fractievoorzitter van was. Tussen 1992 en 1994 werd hij wethouder en van 1994 tot 2013 weer fractievoorzitter.

In 2013 werd Hoogerland fractievoorzitter bij zijn zelf opgerichte Partij voor Goes. Daarnaast was hij waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

In 2013 is Hoogerland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten, die hij sinds 1963 op verschillende maatschappelijke terreinen uitvoert.