Harald Bergmann in 2018 weer volop aan de slag na onwelwording

De burgemeester werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar hij een nacht op de intensive care lag.

In de weken daarna werden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat hij buiten bewustzijn is geraakt door een litteken op zijn hersenen, veroorzaakt door een TIA die hij 22 jaar geleden heeft gehad.

"Dit litteken heeft disbalans in mijn hersenen veroorzaakt met buiten bewustzijn raken tot gevolg", schrijft Bergmann in een brief aan de raadsleden. "De artsen achten de kans op herhaling klein en constateren geen gevolgen voor mijn dagelijks functioneren."

In overleg met de artsen heeft Bergmann zijn werkzaamheden weer langzaam opgebouwd. Hij is volledig hersteld en wil in 2018 weer volop aan de slag. "Wij zijn geroerd door de vele blijken van medeleven. Dat heeft ons gezin veel goed gedaan."