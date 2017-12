'Geen overtredingen meer op recreatiepark Oesterbaai'

Volgens Stapelkamp zijn er geen overtredingen meer en heeft de gemeente met de intensieven handhaving het doel eerder bereikt dan verwacht.

Sinds 2015 traden de gemeente Kapelle, politie en Openbaar Ministerie samen met nog enkele instanties structureel op tegen oneigenlijk gebruik van de woningen in de Oesterbaai.

In deze vakantiehuizen is permanente bewoning alleen toegestaan wanneer er een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verleend.

Handhaving

In september 2016 waren er nog acht handhavingstrajecten, maar nu niet één meer, aldus de burgemeester.

"De trajecten die eind vorig jaar nog liepen, zijn allemaal afgerond. In één traject is beroep aangetekend en oordeelde de rechtbank dat er sprake was van permanente bewoning waartegen terecht is opgetreden."

Stapelkamp noemt dit een belangrijke uitspraak. "Die ging namelijk over een bewoner die niet meer werkte en waarbij het onderscheid tussen wonen en recreëren niet groot is. Door de vele controles konden we toch het wonen aannemelijk maken en de rechtbank heeft ons bewijs volledig geaccepteerd."

Problemen

Er blijven volgens de burgemeester regelmatig controles plaatsvinden op permanente bewoning op de Oesterbaai, maar die behoren tot de reguliere werkzaamheden. "Ook zijn er al controles op permanente bewoning op het nieuwe recreatiepark Waterresort Oosterschelde, om daar soortgelijke problemen voor te zijn."

Een einde maken aan het grootschalig onrechtmatig gebruiken van de recreatiewoningen is volgens de partijen sneller gelukt dan verwacht.

"Ook heeft het villapark een positieve impuls gekregen. Daarnaast hebben andere gemeenten inspiratie opgedaan om de handhaving op recreatieparken ter hand te nemen."

De Vereniging van Eigenaren (VVE) is ook positief over de situatie in de Oesterbaai, aldus Stapelkamp. "Er is rust op het park, de verhuur neemt toe en de VVE investeert weer in de kwaliteit."