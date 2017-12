Praten over toekomst Zeeuwse zorg in Arsenaaltheater

Van de Keuken is het gezicht van het journalistieke onderzoeksplatform De Monitor van de KRO/NCRV. Daarin doen hij en zijn team journalisten onderzoek naar maatschappelijke onderwerpen op het gebied van werk en inkomen, natuur en milieu, onderwijs, verkeer en vervoer en de gezondheidszorg.

Dat laatste onderwerp staat centraal tijdens de avond in het Arsenaaltheater in Vlissingen. De vraag waar het dinsdag om draait is of het huidige zorgsysteem houdbaar is. Van de Keuken gaat op zoek naar antwoorden op die vragen in de eerste zogenoemde Monitor Meeting.

Hij praat in het theater met wijkverpleegkundigen, zorginstellingen, lokale politici en mantelzorgers. Het publiek mag meepraten. De onderwerpen worden ingeleid met fragmenten uit de uitzendingen. Deelname aan de Monitor Meeting is gratis. Wel is aanmelden gewenst, zegt de omroep.