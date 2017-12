Zeven Zeeuwse uitjes nog in race in ANWB-verkiezing

Er is een provinciale en een landelijke verkiezing. In Zeeland zijn Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme, Cameramuseum in Zierikzee, Deltapark Neeltje Jans in Vrouwenpolder, Mini Mundi in Middelburg, Speelboerderij 't Klok 'Uus in ‘s-Heer Arendskerke, Stoomtrein Goes-Borsele in Goes en het Muzeeum in Vlissingen nog in de race.

Vorig jaar brachten de ANWB-leden bij elkaar zo’n 100.000 stemmen uit op hun leukste uitje.

De laatste organisatie ging vorig jaar met de titel aan de haal. Het is de achtste keer dat de verkiezing plaatsvindt. De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 9 januari tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht.