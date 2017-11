Attent Wissenkerke krijgt geld voor overstap

De uitbaters denken dat ze door over te stappen naar de Spar-formule de supermarkt kunnen behouden voor het dorp. "De leefbaarheid van het dorp is sterk gebaat bij het behoud van een winkel", schrijft het gemeentebestuur in het besluit.

De gesprekken met de familie Van den Dries zijn begonnen naar aanleiding van de (waarschijnlijke) komst van een Aldi naar Kamperland.

Onderzoek

Als deze de deuren opent, heeft dat negatieve gevolgen voor de supermarkt in de Oostvoorstraat in Wissenkerke, zo is gebleken uit onderzoek.

De gemeente Noord-Beveland zegt dat er met de subsidie voor de verbouwing geen sprake is van staatssteun.

Voorwaarden

Ze koppelt een aantal voorwaarden aan de toezegging. Zo wil ze de garantie van de Spar dat de supermarkt nog minstens tien jaar blijft bestaan. Anders moet de 92.500 euro worden terugbetaald.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente een bedrag geeft aan ondernemers.

Eerder droeg ze bij aan de verplaatsing van de Spar in Colijnsplaat en in Kortgene, het clusteren van winkels rondom de AH in Kamperland en aan de mislukte komst van een Aldi naar Wissenkerke.