Zeeuwse ansichtkaarten Jacob Torbijn staan online

De collectie is te zien via de website van het Zeeuws Archief, die het materiaal heeft geïnventariseerd, gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt.

De bijna 6500 afbeeldingen geven een beeld van dorpen, steden en recreatieterreinen in Zeeland en Noord-Brabant tussen 1919 en 1982.

Bewaring

De collectie is in 2015 in bewaring gegeven door mevrouw Den Herder-Torbijn. Zij was een kleindochter van Jacob Torbijn, die leefde van 1892 tot en met 1962.

Hij richtte in 1911 de firma J. Torbijn op. Het was een winkel in papier- en schrijfwaren. In 1919 adverteerde hij voor het eerst met zijn ansichtkaarten. De foto’s voor deze kaarten maakte hij zelf. Zijn vrouw Maria Cornelia Quist (1890-1986) zorgde vaak voor de winkel in de Ganzepoortstraat in Goes, terwijl Torbijn naar klanten in Zeeland en West-Brabant reisde.

Campings

Onderweg maakte hij foto’s voor de ansichtkaarten. Met uitzondering van de oorlogsjaren bleef hij nieuwe kaarten maken. Deze waren zeer gewild bij toeristen.

De klanten van Torbijn waren boekhandels, kruideniers, horecaondernemingen en campings.

De zonen Jan en Johan Torbijn traden in zijn voetsporen. In 1973 nam oud-winkelbediende Henk van der Graaf de zaak over. Hij sloot de deuren in 1999.