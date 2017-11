Rillands trio laat snor staan voor Movember

Samen zitten ze op de bank: drie op het oog gezonde jonge mannen in de kracht van hun leven. Maar schijn bedriegt. Nick is herstellende van een operatie, nadat er voor de tweede maal teelbalkanker bij hem is geconstateerd.

Nicks broer Tom, die twee jaar ouder is, weet precies wat Nick doormaakt. Ruim tien jaar geleden trof hem namelijk hetzelfde lot.

Puur en naargeestig toeval, want zover bekend zijn zij de enige broers in Nederland die dit allebei overkwam. “Ik was 22 jaar”, vertelt Tom.

“Op die leeftijd ben je helemaal niet bezig met ziekten. Mede daardoor heb ik er veel te lang mee rondgelopen. Teelbalkanker kent vier stadia, waarbij het laatste stadium ongeneeslijk is. Ik zat tegen het vierde aan, ik had zelfs al uitzaaiingen in mijn longen.”

Bespreekbaar

De broers treden met hun verhaal naar buiten om mannenziekten als teelbalkanker bespreekbaar maken. Tom: “Neem nou een ernstige vrouwenziekte als borstkanker. Als je ziet hoe de borstkankervereniging daarvoor aandacht en begrip heeft weten te werven, dan moet dat toch ook kunnen voor typische mannenziekten?”

Nick, die laborant is bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis denkt dat die onbekendheid deels aan de mannelijke mentaliteit ligt. “Ik werk in een omgeving met veel vrouwen. Zij vragen je veel makkelijker hoe het met je gaat. Mannen vinden dat lastiger, ze ervaren een drempel, want ze weten er niet mee om te gaan.”

Het is voor mannen blijkbaar ook moeilijker om hun kwetsbaarheid te tonen. “Stoer doen en een biertje drinken is veel makkelijker”, aldus Rien.

Openheid

Het allerbelangrijkste van hun snorrenactie vindt Tom dat er over mannenziekten wordt gesproken. “Een vader moet voor een zoon openheid creëren, het is gewoon een stukje voorlichting. Daarmee ben je er sneller bij als er echt iets mis is.”

Dat hun actie daarnaast ook nog geld oplevert voor onderzoek, beschouwt hij als een mooie bijkomstigheid.

De Movember-actie - Movember is een samentrekking van de woorden ‘moustache’ (snor) en ‘november’ - begon in 2003 in Australië om aandacht te vragen voor de ziekten prostaatkanker en depressie bij mannen. Het is uitgegroeid tot een wereldwijde campagne waarbij de hele mannelijke gezondheid centraal staat, met nadruk op aandoeningen als prostaat- en teelbalkanker.

Vruchtbaarheid vinden de mannen hierbij ook een belangrijk onderwerp. “Ik ben nu vader, maar dat is niet vanzelfsprekend", vertelt Nick, vader van Sterre. "Chemokuren, bestralingen… Je vruchtbaarheid is zelfs na een goede afloop niet gegarandeerd.” Broer Tom beaamt dat. “Maar voor Sterre is er in januari gelukkig een neefje of een nichtje op komst.”

Via deze drie Rillanders met behaarde bovenlippen kan iedereen doneren voor Movember.