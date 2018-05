Tijdelijke winkel Joline Jolink blijft

De winkel werd op 8 oktober ter ere van het vijfjarige bestaan van het modelabel Joline Jolink geopend. In eerste instantie zou ‘30 Days Offline’ na 30 dagen weer sluiten, maar de winkel bevalt Jolink zo goed dat ze besluit om te blijven.

“Het is de perfecte locatie. En het pand is intiem, maar ook ruim door de twee verdiepingen. De klanten van de webshop zijn blij dat ze mijn collectie nu ook kunnen voelen en passen en advies kunnen krijgen. Het werkt gewoon”, laat Jolink aan Fashionunited weten.



Op dit moment hangt de jubileumcollectie voor dit najaar in de winkel. Deze is geïnspireerd op Amelia Earhart, de vrouw die in 1932 als eerste vrouwelijke piloot solo over de Atlantische Oceaan vloog.

Dutch Fashion Awards

Behalve met haar winkel is Jolink momenteel ook druk bezig met haar collectiepresentatie. Als genomineerde voor de Dutch Fashion Award schowt Jolink vrijdagavond namelijk haar nieuwe zomercollectie.

“Ik ga voor de winst. Mijn label bestaat vijf jaar, ik ben er nog steeds en volg een eigen pad. En met onder andere de nieuwe winkel hoop ik de jury te laten zien dat ik de ideale strategie heb gevolgd om mijn label uit te rollen naar het buitenland.”