Kan de NAVO militair ingrijpen in Oekraïne? Jullie vragen beantwoord

Nederlandse F-16's, de graandeal en toenemende droneaanvallen: NU.nl besteedt veel aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Op ons reactieplatform NUjij zien wij vaak vragen voorbijkomen. Matthijs le Loux, buitenlandverslaggever van NU.nl, geeft antwoord op de beste en meestgestelde vragen.

Op NUjij pleiten veel mensen voor militair ingrijpen door de NAVO in Oekraïne. Is dit realistisch? Zo ja, wat zijn de gevolgen van ingrijpen door de NAVO?

"Dat is momenteel niet realistisch, vooral omdat de meeste NAVO-lidstaten er absoluut geen zin in hebben. Dat is uit angst dat Rusland dan zal kernwapens zal inzetten. Maar ook omdat het één ding is om Oekraïne geld en wapens te sturen en een ander om je eigen militairen in de vuurlinie te zetten. Voor het eerste bestaat brede steun in het Westen, het tweede zou thuis ongetwijfeld moeilijker te verkopen zijn."

Is er al iets bekend over de (ex-)Wagner-militairen die in Belarus zijn neergestreken? Hoeveel zijn het er van de originele groep die aan het oostelijk front actief was? Hoeveel hebben zich aangesloten bij het Russische leger? Wat is de kans op een nieuw Russisch offensief vanuit Belarus?

"Volgens Polen en Litouwen waren er begin augustus zo'n vierduizend Wagner-huurlingen in Belarus. Het Litouwse ministerie van Defensie stelt dat dit aantal in de afgelopen weken (sinds de dood van Wagner-leider Prigozhin) is gedaald."

"Er is weinig te zeggen over het aantal huurlingen dat de overstap naar de Russische strijdkrachten heeft gemaakt. Wel zijn er veel berichten dat de animo daarvoor niet groot is, bijvoorbeeld omdat de huurlingen vinden dat de Russische defensie hen heeft verraden en tegengewerkt. Of omdat ze er qua salaris flink op achteruit zouden gaan. Andere Russische huurlingenbedrijven doen ook hun best om de Wagner-veteranen binnen te halen."

"Experts achten de kans op een nieuw Russisch offensief vanuit Belarus op de korte tot middellange termijn niet groot. Als de enkele duizenden Wagner-huurlingen in dat land ervoor te porren zijn, zijn hun aantallen en uitrusting niet voldoende om een serieus offensief op poten te zetten. Rusland zelf heeft die offensieve capaciteit momenteel ook niet, en de Belarussische dictator Alexander Lukashenko lijkt weinig zin te hebben om zijn land een actieve deelnemer aan de oorlog te maken."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

De Verenigde Staten waarschuwen Noord-Korea steeds geen wapens te leveren aan Rusland. Maar wat kan de VS nog doen qua sancties of dergelijke om Noord-Korea van gedachte te doen veranderen?

"Het korte antwoord: weinig."

"Noord-Korea is al een van de zwaarst gesanctioneerde landen ter wereld. Vooral om de Noord-Koreanen ertoe te bewegen af te zien van de ontwikkeling van kernwapens en raketten (die kernkoppen kunnen dragen). Die sancties zijn opgelegd door zowel de VN-Veiligheidsraad als door individuele landen, zoals de VS. Ze doen de Noord-Koreaanse economie pijn, maar hebben hun doel vooralsnog niet bereikt."

"Noord-Korea heeft veel ervaring opgedaan met het omzeilen van sancties. Het land smokkelt erop los en kan rekenen op ruggensteun van China. Dat land heeft veel van de maatregelen tegen Noord-Korea ondertekend (in de Veiligheidsraad), maar handhaaft ze in de praktijk niet. Zo'n 90 procent van de Noord-Koreaanse import en export is afhankelijk van China."

"Rusland, een ander permanent lid van de Veiligheidsraad, zou nieuwe VN-sancties tegen Noord-Korea voor wapenhandel met Rusland uiteraard niet steunen."

"Eind vorig jaar leverde Noord-Korea al antitankraketten en andere raketten aan Rusland, voor gebruik door de Wagner Group. De VS heeft Pyongyang inderdaad gewaarschuwd dat het 'een prijs zal betalen' voor nieuwe wapenleveringen. Maar Washington kan onder de streep niet veel doen om ze te voorkomen."

Waarom registreert Oekraïne vanaf 1 oktober ook vrouwen als dienstplichtig? Is dat omdat er niet voldoende mannen meer zijn?

"Nee, de militaire registratie van vrouwen kan niet worden gezien als teken dat de mannen 'opraken'. De Oekraïense regering kwam al voor de Russische invasie met plannen in die richting, maar het kostte tijd (en de nodige aanpassingen) om ze door het parlement te krijgen."

"De verplichte registratie betreft alleen vrouwen met een medische of farmaceutische achtergrond. Volgens Fedir Venislavskyi, vertegenwoordiger van president Volodymyr Zelensky in het parlement en lid van het comité voor nationale veiligheid, zijn er momenteel geen plannen om dat uit te breiden."

Boekt Rusland nog steeds terreinwinst in het conflict? En zo ja, is deze terreinwinst significant in vergelijking met de tegenoffensieven van Oekraïne?

"Rusland voert beperkte offensieve operaties uit in het oosten en noordoosten van Oekraïne, maar weet daarbij nog niet veel vooruitgang te boeken. Militaire analisten zijn er nog niet uit of Moskou serieus inzet op terreinwinst of vooral Oekraïense troepen wil bezighouden, zodat zij niet kunnen worden ingezet bij het Oekraïense offensief in het zuiden."

2:18 Afspelen knop Uit angst voor drones plaatst Rusland autobanden op bommenwerpers

Waarom heeft Oekraïne nog steeds geen luchtoverwicht?

"Dit antwoord klinkt een beetje flauw, maar vooruit: de Russische luchtmacht en -afweer zijn sterker dan de Oekraïense."

"Dat wil trouwens niet automatisch zeggen dat Rusland wél het luchtoverwicht heeft boven Oekraïne. De definitie van die term, zoals gehanteerd door onder meer de Amerikaanse luchtmacht, is dat een land zoveel controle over een luchtruim heeft dat het naar wens luchtoperaties kan uitvoeren, zonder dat de vijand die effectief kan bedreigen met eigen vliegtuigen of raketten. Dat gaat voor beide strijdende partijen niet op."

"Wel heeft Rusland wat kan worden omschreven als plaatselijk luchtoverwicht: boven delen van de frontlinie in het oosten en zuidoosten maken Russische helikopters en drones het de Oekraïners flink lastig. Russische straaljagers kunnen daarnaast raketten afvuren op Oekraïense doelen, zonder daarbij het eigen luchtruim te verlaten. En Rusland maakt veelvuldig gebruik van relatief goedkope drones om de Oekraïense infrastructuur te bestoken."