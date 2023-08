Wordt overlijden van Prigozhin ooit bevestigd? Jullie vragen beantwoord

Komt er ooit nog officiële bevestiging van het overlijden van Prigozhin?

"Er zal ooit wel een officiële bevestiging komen. Maar het kan jaren, misschien zelfs tientallen jaren duren voor we daadwerkelijk te weten komen wat er nu precies is gebeurd en wie met welke motieven hiervoor verantwoordelijk is geweest."

"Zolang Vladimir Poetin president van Rusland blijft, komt er sowieso geen officiële bevestiging. Zo blijven ook de toedracht over het opblazen van de Nordstream-2 pijpleiding en het opblazen van de Kakhovkadam onbekend."

Komt er een opvolger van Prigozhin als leider van de Wagner Group?

"Wagner was niet alleen in Oekraïne actief, maar ook in Syrië en verschillende delen van Afrika. Deze verschillende Wagner-operaties werden al door ondercommandanten van Prigozhin geleid. De verwachting is dat Poetin dit voortzet, waarbij deze ondercommandanten hun opdrachten van een vertrouweling van Poetin ontvangen."

"Poetin zal op afstand blijven, want de Wagner Group is een huurlingenleger. Het voordeel van een huurlingenleger is dat Poetin hier geen verantwoordelijkheid voor hoeft te nemen. Het is geen onderdeel van de Russische overheid, terwijl zijn krijgsmacht en geheime diensten dat wel zijn."

0:37 Afspelen knop Dit zei de Russische staats-tv over de vliegtuigcrash van Prigozhin

Welke gevolgen heeft het waarschijnlijke overlijden van Prigozhin voor de verhoudingen binnen de Wagner Group? En is de verwachting dat de groep zich tegen Rusland gaat keren?

"Waarschijnlijk zal de Wagner Group uit elkaar vallen en mogelijk onder andere namen de activiteiten in Syrië en Afrika voortzetten."

"De verwachting is dat er onder de Wagner-leden die Rostov aan de Don hebben bezet tijdens de opstanden, twee maanden geleden, ook strijders zitten die op wraak uit zijn. Hoe groot dat aantal is en of het belangrijk is, is nu moeilijk in te schatten."

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Vlak voor zijn dood doken er filmpjes op van Prigozhin die "ergens in Afrika" was. Wat betekent de dood van Prigozhin voor de missies in Afrika en het Midden-Oosten?

"De missies in Afrika en het Midden-Oosten zullen blijven doorgaan, omdat er voor Rusland veel op het spel staat. In Afrika is Wagner betrokken bij de goud- en diamanthandel en daar verdient het veel geld aan. Bovendien krijgt Rusland op die manier ook makkelijk toegang tot andere grondstoffen."

"In Syrië blijven de Russen president Bashar Al Assad steunen. Ook om vanuit Syrië een haven aan de Middellandse Zee (Latakia) te hebben, van waaruit ze operaties op zee kunnen uitvoeren."

Wat betekent dit voor de positie voor Poetin? Moet hij nu extra beveiligd worden?