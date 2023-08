Is de nieuwe partij van Omtzigt links of rechts? Jullie vragen beantwoord

Is de partij van Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC), een linkse of rechtse partij?

"Zoals bij veel partijen is ook NSC niet in te delen in typisch links of typisch rechts. Om te beginnen omdat er simpelweg nog geen partijprogramma is."

"Maar er zijn wel al wat kenmerken waardoor de partij langzaam wat kleur krijgt. Zo zou je kunnen zeggen dat NSC op economisch vlak links is. Welvaart moet eerlijker worden verdeeld, vindt Omtzigt. Vooral bij klimaatmaatregelen ziet hij een oneerlijke verdeling: mensen die zich (dure) klimaatinvesteringen kunnen veroorloven, zoals zonnepanelen of een elektrische auto, krijgen daarvoor subsidie."

"Omtzigt was ook de initiatiefnemer van een uitgebreid onderzoek naar wat je minimaal nodig hebt voor bestaanszekerheid. Uit de eerste conclusies blijkt dat er veel meer geld moet naar de mensen met de laagste inkomens. Omtzigt staat pal achter die bevindingen."

"Aan de andere kant is NSC conservatief als het om migratie gaat. Omtzigt ziet het aantal immigranten als een probleem, omdat het volgens hem een te grote druk is op de voorzieningen zoals het aantal woningen. Hij richt zich met name op arbeids- en studiemigratie, want dat zijn de grootste groepen. Daarna komt asielmigratie."

"De partij benadrukt dat het woningtekort niet de fout van migranten is, maar een gevolg is van 'ondoordacht Nederlands beleid.'"

Hoe profileert Omtzigt zich op het politieke spectrum? Staat hij dicht bij de idealen van het CDA of komt NSC meer in de buurt van een andere partij?

"NRC heeft onderzoek gedaan naar het stemgedrag van Omtzigt. Daaruit blijkt dat hij het meest heeft meegestemd met de SGP: in 81 procent van de gevallen stemde hij hetzelfde als die partij. Iets daarachter zit de BoerBurgerBeweging (80 procent)."

"Heel nauwkeurig is zo'n vergelijking niet, want regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU stemmen in coalitieverband, terwijl vooral het CDA inhoudelijk juist veel gelijkenissen heeft met NSC. Omtzigt zei zelf over dit onderzoek dat hij de afgelopen jaren in zijn eentje simpelweg niet in staat was de honderden moties, waar wekelijks over gestemd werd, heel nauwkeurig te bestuderen."

"Politicoloog Simon Otjes noemt de partij van Omtzigt 'sociaal en conservatief'. De links-conservatieve kiezer staat volgens hem deze verkiezingen centraal. 'Omtzigt heeft inhoudelijk de beste positie", schreef Otjes daarom op X, het vroegere Twitter."

Omtzigt is (redelijk) sociaal en conservatief, maar biedt kiezers geen perspectief op kabinetsdeelname. Omtzigt heeft inhoudelijk de beste positie. Een premiersstrijd is nodig voor succes voor de VVD of GL-PvdA — Simon Otjes (@SimonOtjes) August 21, 2023

Als Omtzigt en zijn partij meer stemmen krijgen dan dat er personen op de kieslijst staan, wat gebeurt er dan met de overige stemmen en eventuele zetels?

"Stel: Omtzigts nieuwe partij heeft vijftien kandidaat-Kamerleden op de lijst staan en de partij krijgt twintig Kamerzetels bij de verkiezingen. Dan worden de overige vijf zetels verdeeld over de andere partijen."

"Het kan dus gebeuren dat je kiest voor Omtzigt, maar je stem uiteindelijk naar bijvoorbeeld het CDA gaat. Dat is natuurlijk lastig uit te leggen aan de kiezer."

Er zijn veel partijen die andere partijen al bij voorbaat uitsluiten als ze door het volk worden gekozen. Hoe ziet Omtzigt dit?

"Omtzigt zei in een interview met Tubantia dat hij rechtsstatelijkheid ziet als een basisvoorwaarde. Eventuele samenwerking in een coalitie met PVV en FVD ziet hij hij daarom niet gebeuren, zei hij."

Waar gaat Omtzigt zo snel mensen vandaan halen voor op de lijst? Kiest hij CDA'ers of worden het 'onbekenden'? Hoe gaat hij deze mensen doorlichten?

"Dat is vaak de hamvraag bij nieuwe partijen. Waar haal je goede mensen vandaan? NSC is volgens Omtzigt al begonnen met het werven van potentiële Kamerleden en er melden zich nog dagelijks nieuwe kandidaten aan. De partij heeft daarvoor ook een oproep gedaan op haar site."

"Volgens Omtzigt zit het probleem hem niet in het vinden van goede kandidaten, maar of daar een goed team van gemaakt kan worden. 'Dat is de uitdaging waar we de komende weken mee verder gaan', zei Omtzigt gisteren bij Nieuwsuur."

"Om te zorgen dat de partij niet te snel groeit en daardoor verzandt in chaos en ruzies, overweegt Omtzigt zelfs niet overal verkiesbaar te zijn. Dat zou zeer opmerkelijk zijn, maar NSC zou niet de eerste partij zijn die te snel groeit en daardoor uit zijn voegen barst. Kijk maar naar LPF en recenter FVD."

Als NSC de grootste partij wordt maar niet wil deelnemen aan een coalitie/regering, wat gebeurt er dan? Kan dat?

"Dat kan zeker. Voor de grootste partij is het geen plicht om in een coalitie te stappen. Je belandt dan in de oppositie. Omtzigt liet al weten dat hij bereid is mee te regeren als hij in die positie verkeert. Hij lichtte ook al een tipje van de sluier hoe dat er dan uit komt te zien. Hij wil dan ook experts zoals hoogleraren benoemen als minister."