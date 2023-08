Zijn zonnepanelen nog wel voordelig? Jullie vragen beantwoord

Is het de verwachting dat andere energieleveranciers Vandebron gaan volgen en ook kosten in rekening gaan brengen voor het terugleveren van stroom?

"Op Gaslicht.com zien we dat door de jaren heen de vaste leveringskosten steeds wat hoger werden bij de tientallen energieleveranciers. Gemiddeld variëren deze vaste kosten momenteel tussen de 11 en 18 euro per maand, oftewel tussen de 140 en 220 euro op jaarbasis voor gas en elektriciteit. Vandebron voegt hier voor zonnepaneelbezitters nu tientallen euro's per maand aan toe."

"Energiebedrijven brengen vaste leveringskosten in rekening voor onder meer hun klantenservice, administratie en kredietrisico's. Dat ze naar een manier zoeken om een nieuwe balans te vinden nu er steeds meer wordt teruggeleverd door consumenten, is niet bijzonder. Wat wel opvallend is, is dat dit nu gebeurt via hogere vaste leveringskosten specifiek voor mensen met zonnepanelen."

"We zien dat Vandebron het eerste en tot nu toe enige energiebedrijf is dat klanten met zonnepanelen meer laat betalen per maand. Andere energiebedrijven doen dit nog niet. En gezien de commotie in de markt is het ook nog maar de vraag of ze Vandebron gaan volgen."

Zijn er betaalbare technische hulpmiddelen waarbij het zonnepanelensysteem automatisch uitgeschakeld wordt als je te veel teruglevert?

"Nee, die zijn er niet. Dat zal je dus zelf moeten doen. Maar aangezien Vandebron de enige leverancier is die deze hogere vaste kosten voor zonnepaneelbezitters invoert, loont het om te kijken naar alternatieve energieleveranciers die zonnepaneelbezitters niet afstraffen."

Is het gezien het piekerige energieverbruik van apparaten in een huis wel mogelijk voor een huishouden om alle opgewekte stroom zelf te gebruiken en niets terug te leveren? Huishoudelijke apparaten gebruiken meestal maar kort veel stroom.

"Alle eigen opgewekte stroom volledig zelf gebruiken via enkel huishoudelijke apparaten is voor een gemiddeld huishouden heel lastig. Je moet dan qua stroomvreters denken aan een elektrische auto of meerdere thuisbatterijen. Maar zelfs dan is het de vraag of dat haalbaar is, omdat je op de piekmomenten op een zonnige dag dusdanig veel opwek realiseert, dat de kans dat je helemaal niets teruglevert aan het net minimaal is."

Is het met de geplande afbouw van de salderingsregeling én heffingen zoals die van Vandebron op lange termijn nog wel interessant om zonnepanelen te leggen als je niet continu zelf kan bijsturen op je eigen verbruik?

"De doelstelling van het kabinet is nog steeds dat het aanschaffen van zonnepanelen lonend moet zijn voor de consument. Daar zal dus altijd naar gekeken worden om ervoor te zorgen dat het plaatsen van zonnepanelen interessant blijft."

"Bovendien moet de afbouw van de salderingsregeling nog door de Eerste Kamer komen. BBB heeft als grootste partij in de Eerste Kamer aangegeven de huidige salderingsregeling te willen behouden."

"Mocht de afbouw van de saldering toch door de Eerste Kamer komen, dan gaat het afbouwen in stapjes tot 2031. Dat duurt nog dermate lang dat je de zonnepanelen alsnog terugverdient. Vandebron is het enige energiebedrijf dat op dit moment een heffing voor zonnepaneelbezitters ingevoerd heeft. De terugverdientijd van je investering zal bij Vandebron daardoor veel langer zijn."

Mag wat Vandebron nu doet eigenlijk wel via de wetgeving rondom de salderingsregeling?

"Dat lijkt Gaslicht.com een hele goede vraag voor de politiek. Laatst zei de minister dat de intentie van de huidige en nieuw voorgestelde salderingsregeling is dat consumenten hun investering in zonnepanelen in maximaal negen jaar terugverdienen. De constructie van Vandebron zal de terugverdientijd behoorlijk verlengen. De vraag is of dit in de geest van de wet is. Het is niet aan ons om hierover te oordelen."

Hoe kan ik mijn energiekosten in de hand houden nu ik een (in de koude maanden elektriciteit slurpende) warmtepomp heb én zonnepanelen die dan weinig stroom opwekken?