Oproep Ben jij een ME'er die weleens aan de slag moet bij risicowedstrijden?

De Klassieker Ajax-Feyenoord werd zondag gestaakt na supportersrellen en het ingrijpen van de mobiele eenheid (ME). Daarnaast staat de ME bij veel meer voetbalwedstrijden paraat. Wij komen daarom graag in contact met mensen die als ME'er bij risicowedstrijden werken.

Hoe is het om als ME paraat te staan als mensen onder hoogspanning staan? Ben je zenuwachtig of bang voor wat er gaat gebeuren? Hoe is het als mensen hun woede op jou richten? En hoe vind je het dat sommige mensen dit geen taak voor de politie vinden? Over dat en meer zouden we je graag willen interviewen.

Heb jij als ME'er ervaring bij supportersgeweld? Stuur dan een e-mail naar nienke.franken@persgroep.net met een paar zinnen over jou en je werk. Vermeld daarin ook je naam en telefoonnummer, zodat we contact met je kunnen opnemen. In overleg kunnen we je verhaal desgewenst anoniem publiceren.

Het staat je vrij om deze oproep te delen. Alvast bedankt!