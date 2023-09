Oproep Ben of ken jij een gedupeerde met een beperking?

Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten nog altijd veel te weinig hulp om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Deze ongelijkheid is hardnekkig, blijkt uit een rondgang van NU.nl

De realiteit van een probleem als dit is beter te begrijpen door middel van persoonlijke verhalen, over bijvoorbeeld wachttijden voor hulpmiddelen. Daarom zouden we graag in contact komen met gedupeerden.

Ben jij gedupeerd? Of heb je bijvoorbeeld familieleden of andere bekenden die hiermee te maken hebben? Dan horen we graag van je.

Stuur een mail naar nujij@nu.nl. Vermeld daarin je naam en telefoonnummer, zodat we contact met je kunnen opnemen. Ook foto's zijn welkom.

Het staat je vrij om deze oproep te delen. Alvast bedankt!