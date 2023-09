Oproep Heb jij het noorderlicht gezien en daar foto's van gemaakt? Stuur ze op

In de nacht van maandag op dinsdag was het noorderlicht op verschillende plekken in Nederland te zien. Heb jij het gezien en heb je er foto's van? Stuur ze op naar de redactie.

Stuur een mail met daarin de foto's naar nujij@nu.nl. Vermeld daarin je naam en de plaats waar de foto gemaakt is. We willen een artikel maken met lezersfoto's op een rij. Het staat je vrij om deze oproep te delen. Alvast bedankt! 0:40 Afspelen knop Timelapse toont hoe noorderlicht hemel boven Hengelo verkleurt