Zat jij in het noodweer in Slovenië? Dan zoeken wij jou

Extreme regenval leidde de afgelopen dagen tot overstromingen en aardverschuivingen in Slovenië. Het noodweer van donderdag en vrijdag eiste al meerdere levens en verwoestte veel huizen. Woon jij in Slovenië, ben je er op vakantie, of heb je er op een andere manier te maken gehad met het noodweer? Deel je verhaal met ons.