Ben jij geëvacueerd van Rhodos? Wij zoeken jou

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vanwege de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn sinds zaterdagavond duizenden mensen geëvacueerd . Voor een artikel zijn we op zoek naar iemand die hier wat over wil delen.

Verblijf je in een hotel als toerist of woon je op het eiland? Hoe was de situatie toen je moest vertrekken? Waar ben je op dit moment ondergebracht en hoe verliep de evacuatie?