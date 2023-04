Oproep Ben jij een Nederlander in Soedan? Deel je verhaal met NU.nl

Door een geweldsuitbarsting in Soedan zijn dit weekend tientallen mensen omgekomen en honderden gewond geraakt. Ook drie VN-medewerkers kwamen om en KLM besloot het Soedanese luchtruim voorlopig te mijden. Voor een vervolgartikel zijn we op zoek naar Nederlanders in Soedan.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met ongeveer vijftig Nederlanders in Soedan. Zij moeten er rekening mee houden dat ze mogelijk nog lang binnen moeten blijven, omdat het buiten te gevaarlijk is. Mensen moeten dus ook zuinig omgaan met hun voedselvoorraad.

Wil jij wat delen over jouw situatie daar? Mail je ervaring en telefoonnummer naar redactie@nu.nl. Wij nemen contact met je op en zullen zorgvuldig met je verhaal omgaan. We zullen nooit iets publiceren zonder jou vooraf op de hoogte te hebben gesteld.

Ben je zelf niet in Soedan, maar ken je wel Nederlanders daar? Deel dit bericht dan gerust. Dankjewel!