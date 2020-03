AMSTERDAM – Caroline Wozniacki heeft vrijdag met speels gemak de derde ronde van Wimbledon bereikt. Ze versloeg de Française Virginie Razzano met 6-1 en 6-3.

De Deense had op baan 2 iets meer dan een uur nodig om de mondiale nummer 96 van zich af te houden.

De eerste set was binnen een half uur een prooi voor Wozniacki. Ook in het vervolg was ze veel sterker, maar duurde het even voor ze de partij uitmaakte.

In de derde ronde treft Wozniacki de als 27e geplaatste Jarmila Gajdosova.

De nummer één van de wereld kwam op Wimbledon nooit verder dan de vierde ronde.



Sjarapova

Ook Maria Sjarapova is doorgedrongen tot de volgende ronde. De als vijfde geplaatste Russische had het vooral in de eerste set knap lastig met de Britse Laura Robson.

De Wimbledon-winnares van 2004 kwam een break achter, maar wist toch nog een tiebreak uit het vuur te slepen. Daarin kwam ze met 2-4 achter.

Sjarapova schakelde een tandje bij en won vijf punten op rij. Het verzet van de 17-jarige leek daarmee gebroken, want de Russische liep in het tweede bedrijf al snel uit naar 5-1.

Gesteund door het publiek kwam de mondiale nummer 254 nog terug tot 5-3, maar verder kwam ze niet.

Klara Zakopalova uit Tsjechië is de volgende horde voor Sjarapova.

Bartoli

Marion Bartoli, nummer negen van de wereld, plaatste zich eveneens voor de derde ronde. Zij had het echter niet zo makkelijk als Wozniacki.

De Française, die op Roland Garros nog de halve finales bereikte, overleefde tegen de Spaanse Lourdes Dominguez Lino drie matchpoints en won na drie sets: 4-6, 7-5 en 6-2.

Aan het begin van de derde set had Bartoli zelfs nog even assistentie van de dokter nodig.

Bartoli treft nu de Italiaanse Flavia Pennetta.

Koeznetsova

De Belgische Yanina Wickmayer zorgde voor een kleine verrassing door de als twaalfde geplaatste Svetlana Koeznetsova naar huis te sturen.

Wickmayer, de mondiale nummer negentien, won na een zware strijd met 4-6, 6-3 en 6-4 van de Russische en zit al bij de laatste zestien.