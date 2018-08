'Topman Volkswagen wist van bestaan sjoemelsoftware dieselauto's'

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel schrijft dat Diess aanwezig was bij een vergadering op 27 juli 2015 met de toenmalige baas van de Volkswagen Group Martin Winterkorn.

De bijeenkomst draaide om het bericht dat de Amerikaanse toezichthouders dreigden om de verkoop van Volkswagens in de Verenigde Staten aan banden te leggen vanwege de uitstoot van de voertuigen.

Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe ze de toezichthouders ervan konden overtuigen om het verbod niet in te stellen.

Management Volkswagen Group ontkent verkeerd gehandeld te hebben

De publicatie in Der Spiegel roept vragen op over de kwestie of Volkswagen Group haar investeerders tijdig op de hoogte heeft gebracht van het emissieschandaal, dat meer dan 27 miljard dollar (24 miljard euro) aan boetes heeft gekost.

Het Duitse OM doet onderzoek naar het management van Volkswagen Group, dat ontkent dat ze verkeerd hebben gehandeld omtrent het openbaar maken van het schandaal.

Ook heeft de Duitse openbaar aanklager opnieuw een onderzoek ingesteld naar Winterkorn. Hij zou tijdens het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij het dieselschandaal een deel van zijn geld naar Zwitserland hebben verplaatst.

Hieruit kan volgens jusitie blijken dat Wintekorn mogelijk wel iets wist van de dieselmanipulaties, voordat dit openbaar werd gemaakt.

Winterkorn werd afgelopen mei aangeklaagd door Amerikaanse justitie

Diess stapte in 2014 van BMW over naar Volkswagen. In april 2018 nam hij de hoogste functie over van Matthias Müller, die Winterkorn op zijn beurt verving als hoogste baas van de Volkswagen Group. De verandering was een onderdeel van een grote reorganisatie aan de top van het bedrijf.

Voormalig baas Winterkorn werd afgelopen mei aangeklaagd door de Amerikaanse justitie vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Hij wordt beschuldigd van samenzwering en het overtreden van milieuregels. Diess zou een vrijgeleide hebben gekregen van de Amerikanen. Dit zou impliceren dat hij niet schuldig is aan het schandaal.