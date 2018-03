Duitse autoriteiten doen nieuwe invallen bij hoofdkantoor Volkswagen

Volgens zakenblad WirtschaftsWoche zou het gaan om nieuw onderzoek naar vermeende marktmanipulatie rond het dieselschandaal bij Volkswagen.

Naar verluidt werden dertien kantoren onderzocht door justitie waarbij documenten en computerbestanden in beslag werden genomen. Deze informatie zal de komende weken onderzocht worden. Volkswagen wilde enkel bevestigen dat er invallen zijn geweest.

In september 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen had gesjoemeld met de uitstootwaarden van dieselauto's. In verband met die zaak zijn in het verleden al meerdere huiszoekingen geweest bij het bedrijf.

In het nieuwe onderzoek zou het gaan om een verklaring die Volkswagen eind 2015 had gepubliceerd waarin valse mededelingen zouden zijn gedaan over de omvang van het dieselschandaal.

Daarmee zouden beleggers dus verkeerd ingelicht zijn. Het schandaal heeft Volkswagen al vele miljarden gekost.