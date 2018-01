Volkswagen schikt voor 191 miljoen euro in Canadese dieselzaak

Zo'n 20.000 eigenaren van Volkswagen-, Audi- en Porsche-modellen krijgen een schadevergoeding, meldt het concern zaterdag.

Verder betaalt de Duitse automaker een boete van 2,5 miljoen Canadese dollar aan de autoriteiten.

In een vergelijkbare zaak in de Verenigde Staten moest Volkswagen in totaal 1,22 miljard Amerikaanse dollar uitgeven om zo'n 80.000 auto’s te repareren of te vervangen.

In totaal heeft Volkswagen nu zo'n 25 miljard Amerikaanse dollar betaald in Noord-Amerika. Naast schadevergoedingen moest het concern ook boetes betalen. De autofabrikant had zo’n 30 miljard dollar opzij gezet voor het schandaal.