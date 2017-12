Oud-topman Volkswagen krijgt zeven jaar cel voor dieselschandaal

De rechter oordeelde dat Schmidt een sleutelfiguur was in het schandaal. Bovendien gebruikte hij de misstanden om er zelf beter van te worden.

De Duitser werd begin dit jaar opgepakt, hij was manager in het Amerikaanse Detroit. Daar werd de uitstoot van 600.000 auto's gemanipuleerd. In augustus bekende Schmidt betrokken te zijn geweest bij het gesjoemel. Hij zei daarbij dat hij zich tussen 2012 en 2015 schuldig had gemaakt aan samenzwering en fraude.

Volkswagen kwam wereldwijd in opspraak nadat in 2015 in de Verenigde Staten werd ontdekt dat de dieselmotoren met behulp van software alleen aan de milieueisen voldoen als de wagen wordt getest.