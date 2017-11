ACM legt Volkswagen boete van 450.000 euro op om dieselschandaal

Volkswagen prees de auto's van de merken Volkswagen, Audi, Skoda en Seat aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van emissietests waren gemanipuleerd, meldt de ACM dinsdag.

De ACM startte het onderzoek naar Volkswagen vorig jaar op verzoek van de Consumentenbond. De toezichthouder stelde vast dat Volkswagen in de periode van 2009 tot 2015 consumenten heeft misleid. Hierdoor hebben ze volgens de toezichthouder mogelijk een andere keuze gemaakt dan wanneer ze wel over de juiste informatie hadden beschikt.

ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh: "Wij geven hiermee een duidelijk signaal af. Consumenten hebben recht op betrouwbare informatie."

Omdat de verschillende overtredingen zijn terug te voeren op één feit, namelijk het installeren van manipulatiesoftware, kan de ACM maar één boete opleggen. 450.000 is de maximale hoogte. Volkswagen kan nog beroep aantekenen tegen het besluit van de ACM.

Compensatie voor consumenten

De Consumentenbond is tevreden met de beslissing van de ACM en hoopt dat Volkswagen nu ook in Europa wil praten over compensatie voor consumenten.

''Volkswagen houdt zich al jaren van de domme en beweert in Europa niets verkeerd te hebben gedaan'', stelt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. ''Met de uitspraak van de ACM hebben consumenten, en wij, munitie om Volkswagen te bewegen tot een compensatieregeling.''

De Consumentenbond beraadt zich op volgende stappen. Daarvoor werkt de bond samen met Europese zusterorganisaties die verenigd zijn in de Europese koepelorganisatie BEUC. Directeur Monique Goyens van die organisatie roept toezichthouders in andere landen ook op de autofabrikant te onderzoeken. ''Volkswagen moet hier niet mee weg kunnen komen.''

Volkswagen kreeg al eerder boetes in diverse landen, waarbij de miljardenboete in de Verenigde Staten het hardst aantikte. In de VS trof de automaker ook een schikking met gedupeerde kopers.