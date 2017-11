15.000 gedupeerden spannen massaclaim aan tegen Volkswagen

De gedupeerden hebben de rechtszaak maandag aangespannen bij de rechtbank in Braunschweig. Volgens de advocaten die zijn betrokken bij de claim moet per auto circa 5.000 euro compensatie worden betaald. Of Volkswagen moet de betreffende voertuigen in zijn geheel terugkopen.

Het is overigens maar de vraag of de klagers in het gelijk worden gesteld. Bij een soortgelijke zaak in augustus trokken gedupeerde rijders en hun massaclaimadvocaten met hun eis aan het kortste eind.

Volgens Volkswagen is er ook nu geen juridische grondslag voor de eis omdat de betreffende auto's veilig zijn en kunnen rijden.