In het Friese Minnertsga moeten 105.000 vleeskuikens worden gedood omdat bij het bedrijf vogelgriep is vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw dinsdag. Twee andere bedrijven op 3 kilometer afstand worden onderzocht om vast te stellen of de ziekte ook daar aanwezig is.

Tien andere pluimveebedrijven die binnen een straal van 10 kilometer van het vleeskuikenbedrijf liggen, mogen voorlopig geen dieren meer vervoeren.

Het verbod geldt ook voor het vervoer van broed- en consumptie-eieren, wanneer op datzelfde terrein vogels aanwezig zijn. Ook mogen vanaf bedrijven met vogels geen mest, gebruikt strooisel en andere dieren en dierlijke producten vervoerd worden.

Ook gelden er regels voor de jacht. Zo is het in het gebied rond het bedrijf in Minnertsga verboden om te jagen op eenden. Ook mag er niet gejaagd worden in gebieden waar watervogels gestoord kunnen worden.

Verder gelden er nog steeds landelijke maatregelen in verband met de vogelgriep. Zo is het verboden om bedrijven met zogeheten risicovogels te bezoeken, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.