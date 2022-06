Grote sterns aan de Nederlandse kust worden zwaar getroffen door vogelgriep. Zowel op Texel als in Zeeuws-Vlaanderen zijn momenteel forse uitbraken gaande, met duizenden dode sterns tot gevolg. In beide gebieden zijn natuurbeheerders in beschermende witte pakken dode vogels aan het oprapen.

"Het lijkt erop dat de grootste kolonie op Texel van ongeveer 3.300 broedparen volledig is weggevaagd door deze extreme uitbarsting van de vogelgriep", vat Natuurmonumenten de situatie op Texel samen. Het Zeeuwse Landschap meldt dat ook de grootste kolonie grote sterns van Nederland niet wordt gespaard. Die kolonie zit in het gebied Waterdunen, aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen.

"Vooralsnog bleven de kustbroedvogels gespaard en waren alleen watervogels als ganzen en eenden het slachtoffer afgelopen winter", schrijft Het Zeeuwse Landschap. "Maar nu worden ook grote sterns enorm zwaar getroffen, met in Waterdunen vele honderden slachtoffers. En verwacht wordt dat er nog veel bij komen." Zowel volwassen vogels als jongen worden dood aangetroffen. De beheerder van het gebied spreekt van een catastrofe.

"We hadden een paar weken terug nog het fantastische nieuws dat er zevenduizend paren grote sterns in het gebied zaten", aldus districtshoofd Fred Schenk. "En nu loop je in beschermende kleding tussen honderden dode sterns. Het is dieptriest."

Ook Natuurmonumenten spreekt van een "extreme uitbarsting" van de ziekte. Vogelgriep is vooral heel schadelijk voor vogels, maar ook mensen en andere zoogdieren kunnen ermee besmet raken. Gebiedsbeheerders roepen mensen dan ook op geen kadavers op te rapen en honden aangelijnd te houden.