Slachthuis in Oldekerk kan weer open na vogelgriep op boerderij

Pluimvee mag alleen van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd en de dieren moeten nog dezelfde dag worden geslacht, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het Groningse Oldekerk werd zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf. Slachterij Storteboom ligt net aan de rand van het gebied waarvoor een vervoersverbod werd ingesteld.

Bij overige bedrijven in het gebied is geen vogelgriep aangetroffen, laat een woordvoerder van de NVWA weten. Volgens de NVWA is het daarom verantwoord om onder voorwaarden de slachterij toestemming te geven weer te kunnen slachten.

Maatregelen

De maatregelen die vanwege de vastgestelde vogelgriep verder zijn aangekondigd, blijven van kracht. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht. De ophokplicht werd eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Ook in november 2016 werd deze maatregel van kracht. Toen gold de ophokplicht voor ruim vijf maanden.