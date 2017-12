Landelijke ophokplicht om nieuw geval vogelgriep

Het gaat vermoedelijk om de zeer besmettelijke (hoogpathogene) variant H5. De ongeveer zestienduizend vleeseenden worden vrijdag nog geruimd.

Vier pluimveebedrijven die dichtbij liggen (tot drie kilometer) worden onderzocht op vogelgriep. In een zone van tien kilometer rond het eendenbedrijf geldt een vervoersverbod. In die zone liggen 23 pluimveebedrijven.

Vogels

De ophokplicht geldt voor commerciële bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Ook moeten bedrijven extra hygiënemaatregelen nemen.



Afschermen

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Ophokplicht is een "heel vergaande maatregel", erkent minister van Landbouw Carola Schouten. De minister zegt echter dat tot de maatregel is overgegaan om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, aldus Schouten.

Omdat het om de zeer besmettelijke variant gaat zijn de "hoogste voorzorgsmaatregelen" getroffen. De minister kan geen inschatting geven hoe lang de ophokplicht zal duren.

De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) is blij met de aangekondigde maatregel. "Binnen zijn de dieren beter beschermd dan buiten, al is bescherming tegen dit virus nooit gegarandeerd", stelt NVP-voorzitter Hennie de Haan in een reactie.

November 2016

Vorig jaar november is voor het laatst de ophokplicht ingesteld vanwege vogelgriep. Toen ging het om een voorzorgsmaatregel, die ruim vijf maanden van kracht bleef.

In ons land is vorige maand voor het laatst vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in het Zeeuwse Sint Philipsland dat getroffen was door de milde (laagpathogene) variant van vogelgriep. De 42.000 legkippen werden afgemaakt.