Russische trekvogels brachten vorig jaar vogelgriep mee

Er hebben zeker twee genetische varianten van het virus in Nederland gecirculeerd.De virussen waren andere dan die in 2014 een uitbraak van vogelgriep veroorzaakten.

Wetenschappers denken dat het H5N8-virus heel snel van genetische samenstelling kan veranderen, waardoor de kans op besmetting bij mensen en dieren toeneemt, zo staat in een onderzoek dat het bioveterinaire instituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft gedaan naar de recente vogelgriepuitbraak.

In Nederland dook de ziekte voor het eerst op bij watervogels in Monnickendam. Het duurde tot in april van dit jaar voor alle maatregelen tegen verspreiding van de ziekte weer ingetrokken konden worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven elkaar niet hebben besmet. Alleen in Biddinghuizen is het virus mogelijk overgebracht op drie bedrijven.

Vijftien pluimveebedrijven zijn geruimd, ruim 727.000 dieren werden gedood en talloze wilde watervogels overleden.

Controle

De onderzoekers adviseren om trekvogelpopulaties in Rusland, Mongolië en Siberië te controleren om te voorkomen dat zij steeds agressievere varianten van de vogelgriep verspreiden.