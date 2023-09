Hoofdkantoor Spaanse arbitrage doorzocht om mogelijke omkoping FC Barcelona

Het hoofdkantoor van de Spaanse scheidsrechtersbond is donderdagochtend doorzocht. Dat is gedaan op bevel van de rechtbank die onderzoek doet naar een arbitrageschandaal waar FC Barcelona mogelijk bij betrokken is.

"De belangrijkste onderzoeksrechtbank van Barcelona heeft vandaag opdracht gegeven tot een huiszoeking op het hoofdkantoor van de technische commissie van de scheidsrechters bij de Spaanse voetbalbond, de CTA", zo staat in een persbericht.

De Guardia Civil, verantwoordelijk voor de huiszoeking nabij Madrid, bevestigde het nieuws en meldde dat er geen arrestaties zijn verricht.

Barcelona zou tussen 2001 en 2018 meer dan 6,5 miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Spaanse media suggereren dat Barcelona op die manier probeerde om invloed uit te oefenen op scheidsrechterszaken.

Voorzitter Joan Laporta ontkende de beschuldigingen eerder dit jaar en presenteerde half april de uitkomsten van een intern onderzoek. "Ik ben er volledig van overtuigd dat Barcelona nooit de intentie heeft gehad om hier enig sportief voordeel uit te halen", zei hij over de betalingen.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Foto: Getty Images

Laporta: 'Barcelona altijd toonbeeld van fair play'

Volgens Laporta ging het puur om het verkrijgen van "adviezen over technische arbitragezaken", zonder verder in details te treden. Ook zei hij dat zoiets heel gebruikelijk is en dat "alle grote clubs" dat doen.

De voorzitter beweerde dat onder meer Real Madrid en de organisatie van La Liga deze zaak aangrijpen om 'zijn' club te beschadigen. "Barcelona is altijd het toonbeeld van fair play, zowel op als naast het veld", zei Laporta.