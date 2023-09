KNVB gaat 'meer in actiestand' rond thema racisme en discriminatie

De KNVB gaat "meer in de actiestand" als het gaat om de aanpak van racisme en discriminatie. Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, presenteerde donderdag in Zeist de plannen voor de komende jaren rond dit thema.

"We gaan het accent iets verleggen", zei Van Leeuwen. "Het accent lag op bewustwording en dat stopt ook niet. Maar we gaan wat meer in de actiestand. Dat als er iets is of gebeurt, we dat ook echt gaan melden."

Het kabinet en de KNVB presenteerden begin 2020 het eerste plan om racisme en discriminatie te bestrijden. De aanleiding voor dat plan was een incident in november 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior in de eerste divisie. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd door supporters van Den Bosch racistisch bejegend.

Voor een periode van drie jaar werd toen 14 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet voor het plan OVIVI (Ons Voetbal Is Van Iedereen). Met het donderdag gepresenteerde nieuwe plan, OVIVI 2, krijgt dat project tot en met in elk geval 2025 een vervolg.

De voetbalbond gaat ook verder met de campagne OneLove. "Na drie jaar verschuift de focus van inspireren naar activeren", aldus de KNVB.

Van links naar rechts: OVIVI-programmamanager Houssin Bezzai, directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen en minister Conny Helder. Foto: KNVB

Ook aandacht voor spreekkoren in stadions

Het plan telt 22 onderdelen, die zijn onderverdeeld in vier zogenoemde 'actielijnen': voorkomen, signaleren, sanctioneren en samen aan de slag. Met trainingsprogramma's voor clubs uit het betaalde voetbal en amateurvoetbal wil de KNVB inzetten op bewustwording.

In het vernieuwde plan is ook aandacht voor spreekkoren in stadions. Op dit moment worden verschillende technische oplossingen getest om discriminerende spreekkoren tegen te gaan. Het gaat daarbij om het signaleren, vastleggen en het voorspellen en beïnvloeden van gedrag van supporters. Om meer zicht te krijgen op het effect daarvan, worden enkele projecten uitgebreid of met een seizoen verlengd.

Het ministerie van Justitie, de KNVB en gemeenten gaan nog dit voetbalseizoen in drie gemeenten experimenteren met een digitale meldplicht voor hooligans met een stadionverbod. De voetbalbond onderzoekt ook of de versterking van het tuchtrecht, het verhogen van straffen, het gewenste effect heeft.

Demissionair minister Conny Helder is blij met het verlengen van de samenwerking met de KNVB rond het thema racisme en discriminatie. Foto: ANP

'Uniek moment dat we hier staan en een doorstart maken'

Demissionair sportminister Conny Helder is blij met het verlengen van de samenwerking met de KNVB rond het thema racisme en discriminatie. "Het is een uniek moment dat we hier weer staan en een doorstart maken", zei Helder.

De minister verwees naar de Nations League-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Polen in juni vorig jaar. Daar werd ze aangesproken door een veertienjarig meisje uit Zwolle. De jonge voetbalster vertelde dat ze op haar club gediscrimineerd wordt vanwege haar huidskleur.

"Ik heb haar beloofd dat we dit probleem aanpakken en haar gaan helpen", vertelde Helder. "Wij willen dat voetbal echt voor iedereen en van iedereen is. Waarin geen plek is voor racisme en discriminatie. We erkennen dat racisme en discriminatie nog steeds actuele problemen zijn. Het zit diepgeworteld."