Contract Veldwijk alsnog ontbonden in Zuid-Korea na rijden onder invloed

Lars Veldwijk moet alsnog vertrekken bij de Zuid-Koreaanse club Suwon FC. De Nederlandse spits is in augustus betrapt op rijden onder invloed in de hoofdstad Seoel. Zijn contract wordt per 30 september ontbonden.

In eerste instantie werd de 32-jarige Veldwijk alleen door Suwon FC uit de selectie gezet en door de Zuid-Koreaanse voetbalbond voor vijftien wedstrijden geschorst. "Na meerdere vergaderingen hebben we alsnog besloten om het contract van de speler per 30 september te beëindigen", is te lezen in het persbericht van de Zuid-Koreaanse club.

De politie hield Veldwijk in augustus in het midden van de nacht aan in Seoel. Nadat uit een blaastest was gebleken dat hij te veel had gedronken, moest de speler zijn rijbewijs inleveren.

Suwon City biedt in een bericht op Instagram de supporters zijn excuses aan. "We verontschuldigen ons voor alle onrust rondom het incident." Het is niet de eerste keer dat het contract van een speler in Zuid-Korea om deze reden wordt ontbonden. Vorig jaar ontbond competitiegenoot Jeonbuk Hyundai Motors het contract van speler Takahiro Kunimoto vanwege rijden onder invloed.