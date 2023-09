PSV'er Veerman kijkt niet uit naar duel met Volendam: 'Zit weinig gevoel meer bij'

PSV-middenvelder Joey Veerman krijgt geen warme gevoelens meer bij FC Volendam. De Oranje-international, die zaterdag tegen Volendam speelt, vindt dat er te veel is gebeurd in het dorp waar hij is opgegroeid en lange tijd heeft gewoond.

"Bij de club zelf heb ik normaal een warm gevoel, maar op dit moment - met wat er allemaal gebeurt - helemaal niet", zei de 24-jarige Veerman woensdagavond na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

"Dat gevoel is een stuk minder geworden. Ik kijk meer uit naar de wedstrijd tegen Sevilla. Vorig jaar speelden er nog een paar Volendammers bij, maar dat is nu gewoon heel anders."

PSV beleefde woensdag een probleemloze avond tegen Go Ahead. Door een doelpunt van Luuk de Jong stond de thuisploeg halverwege op een 1-0-voorsprong. Guus Til en opnieuw De Jong bepaalden aan het begin van de tweede helft de eindstand. Omdat er over het duel niet al te veel na te bespreken viel, ging het op de persconferentie dus ook al over de komende wedstrijden tegen Volendam.

"Wij willen gewoon die wedstrijd winnen, voor mij is het duel verder niet heel erg belangrijk", vervolgde Veerman. "Het is leuk dat er heel veel mensen uit Volendam komen kijken, maar verder zit er niet heel veel gevoel meer bij."

PSV-FC Volendam begint zaterdag om 18.45 uur. De wedstrijd in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. PSV is na zes duels nog altijd foutloos in de Eredivisie, terwijl Volendam nog wacht op de eerste zege.