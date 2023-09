Inter Miami verliest zonder Messi en Alba in finale Amerikaans bekertoernooi

Inter Miami heeft in de nacht van woensdag op donderdag naast de tweede prijs van het Amerikaanse voetbalseizoen gegrepen. Zonder sterspelers Lionel Messi en Jordi Alba verloor de ploeg uit Florida met 2-1 van Houston Dynamo in de finale van de US Open Cup.

Messi (36) en Alba (34) kampten beiden met blessures. Door doelpunten van Griffin Dorsey en Amine Bassi stond Houston halverwege op een 2-0-voorsprong. In blessuretijd bepaalde Josef Martínez de eindstand.

De 36-jarige Messi miste recent ook al de interland van Argentinië tegen Bolivia en de competitiewedstrijd tegen Atlanta United. Vermoeidheid werd toen opgevoerd als reden. Volgens trainer Gerardo Martino werd Messi vorige week tegen Toronto uit voorzorg naar de kant gehaald.

Eerder dit seizoen won Inter Miami al wel de Leagues Cup. Met tien doelpunten had Messi daar een belangrijk aandeel in. In de Major League Soccer, de Amerikaanse competitie, lijkt Inter naast de play-offs te grijpen. Messi speelde daarin vier wedstrijden en scoorde één keer.

Messi maakte aan het begin van de zomer de overstap van Paris Saint-Germain naar Miami. Sindsdien maakte hij veel indruk. Ook Alba tekende een paar maanden geleden bij Inter Miami. Hij kwam over van FC Barcelona.

De US Open Cup is het oudste bekertoernooi van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met de FA Cup in Engeland.