Dick Advocaat ziet tóch af van klus op Curaçao: 'Er zijn te veel open eindjes'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Dick Advocaat wordt tóch geen bondscoach van Curaçao. De 76-jarige oefenmeester was in gesprek met de Antilliaanse voetbalbond, maar zegt woensdag tegen VI dat hij afziet van de klus.

"Er zijn nog te veel open eindjes om op dit moment het avontuur aan te gaan", vertelt Advocaat. "Dan heb je het over zaken in de organisatie, die eerst goed moeten worden geregeld."

"Mogelijk dat het in de nabije toekomst alsnog concreet kan worden, maar voorlopig is het niet langer meer een optie", houdt de Hagenaar in VI de deur op een kiertje.