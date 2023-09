FC Twente herstelt zich van uitglijder en duwt Vitesse dieper in de problemen

Delen via E-mail

FC Twente heeft zich woensdag herpakt na de misstap bij RKC Waalwijk van afgelopen weekend. De tukkers wonnen in eigen huis met 1-0 van Vitesse, dat zo de vijfde nederlaag op rij lijdt.

Vitesse kon lang standhouden op bezoek bij FC Twente. De thuisploeg had in de eerste helft het meeste balbezit, maar de formatie van trainer Phillip Cocu kwam een paar keer gevaarlijk in de buurt van het Twentse doel.