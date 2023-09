Luuk de Jong trots op titel Eredivisie-topscorer deze eeuw: 'Verder aanscherpen'

Luuk de Jong maakte tijdens de 3-0-overwinning van PSV op Go Ahead Eagles twee doelpunten en bereikte daarmee een bijzondere mijlpaal. De spits is nu met 155 doelpunten topscorer van de Eredivisie in de 21e eeuw.

De Jong passeert Klaas-Jan Huntelaar, die namens sc Heerenveen en Ajax tot 154 goals kwam na 1 januari 2000. De Jong is vanzelfsprekend trots op de mijlpaal. "Ja, natuurlijk is dat mooi. Iedereen die mij kent weet dat ik het liefst met het team prijzen pak, maar ik vind het ook zeker mooi om dat soort records op mijn naam te hebben. Hopelijk kan ik het nog verder aanscherpen."

De aanvoerder van PSV zag zijn team moeilijk starten tegen Go Ahead Eagles, dat sterk gestart is aan de competitie. "Zij verdedigden met vijf man achterin en wij kwamen moeilijk tot kansen. De ruimte lag bij onze backs, maar die wisten we steeds niet te vinden. We hadden het moeilijk tot die 1-0 van mij. Daarna wisten we dat zij iets meer moesten komen. Na rust maakten we de 2-0 en 3-0 en toen was het klaar."

Jordan Teze verzorgde bij beide kopgoals van De Jong de assist. De spits is blij met de aanvoer van de jonge rechtsback. "Ik heb een heel goede klik met hem. Hij heeft al bij aardig wat goals van mij de assist gegeven. Bij de 1-0 is dat gewoon een heel goede voorzet van hem. Ik kon de bal aanvallen en knikte goed binnen. Ik loer altijd op die ruimte als hij aan de bal is", zei de Jong.

Luuk de Jong kopt raak uit een voorzet van Jordan Teze (1-0). Foto: Pro Shots

Bosz zag PSV weer niet goed spelen

Ondanks de ruime overwinning vond PSV-coach Peter Bosz zijn elftal niet goed spelen. "Ik heb geen goede wedstrijd gezien en ook geen leuke wedstrijd", zei hij tegen ESPN. "Heel veel ging niet goed: hoe we in balbezit speelden, hoe we druk zetten. Vlak na rust gaven we gas en maakten we meteen twee goals. Daarmee was de wedstrijd gespeeld."

Het is niet voor het eerst dat Bosz zijn team ondanks een ruime overwinning niet goed vond spelen. De trainer vindt vooral dat PSV meer doelpunten moet maken. "Het rendement moet omhoog; we moeten meer scoren uit de kansen die we krijgen. Dat is vaker zo bij ons en daar zullen we aan moeten gaan werken op de training."

Bosz had voor de tweede wedstrijd op rij geen plaats in de basis voor Johan Bakayoko, die aan het begin van het seizoen nog zeker was van een basisplaats. De trainer kiest voorlopig voor Hirving Lozano als rechtsbuiten, maar prijst wel de instelling van de Belgische aanvaller.

"Het is heel fijn dat de wissels laten zien dat ze willen spelen. En we hebben natuurlijk veel goede spelers. Als je ziet wat er allemaal in komt, dat is pure kwaliteit. Voorin hebben we meerdere goede spelers. Bij een grote club speel je niet alles. Dat hoort ook bij de ontwikkeling van Bakayoko, om dat mee te maken", zei Bosz.