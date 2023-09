Girona van Blind neemt koppositie over van Barcelona dankzij zege op Villarreal

Delen via E-mail

Daley Blind heeft woensdag met Girona de koppositie in La Liga overgenomen van FC Barcelona dankzij een knappe 1-2-zege op Villarreal. Real Madrid won met 2-0 van Las Palmas en stijgt daarmee naar de tweede plaats.

Blind kwam zelf pas in de laatste minuten in actie en zag vanaf de bank toe hoe zijn ploeg op slag van rust ontsnapte aan een tegendoelpunt. Yeremy Pino kwam een-op-een met Paulo Gazzaniga, maar de doelman redde knap.

Na rust was het wel raak voor Villarreal, toen Dani Parejo een strafschop benutte. Girona leek de koppositie te kunnen vergeten, maar kwam na een klein uur spelen langszij toen Artem Dovbyk de bal binnenkopte.

Een paar minuten later was het opnieuw raak met een kopbal. Aleix García bediende Eric García, die de bal in de linkerbovenhoek knikte.