Koopmeiners helpt Atalanta aan zege, Inter verliest ondanks treffer Dumfries

Teun Koopmeiners heeft Atalanta woensdag aan een overwinning geholpen in de Serie A. De Oranje-international maakte de enige goal in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Hellas Verona. Denzel Dumfries scoorde ook, maar verloor toch met Internazionale van Sassuolo: 1-2.

Verliezend Champions League-finalist Internazionale liep in eigen huis averij op tegen Sassuolo. Nadat Denzel Dumfries met een harde knal de 1-0 had gemaakt, liet Inter zich na rust verrassen. Nedim Bajrami (schot in de korte hoek) en Domenico Berardi (geplaatst afstandsschot) scoorden, waardoor Sassuolo met 1-2 won in Milaan. Het was voor Inter de eerste verliespartij in de Serie A dit seizoen.